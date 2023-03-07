Вахрушев Емельян Савин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Вахрушев Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Вахрушев Василий Емельянов
Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Малафеева
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Малафеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно