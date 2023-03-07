Вахрушев Емельян Савин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Емельян Савин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Вахрушев Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Вахрушев Василий Емельянов

Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Малафеева

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Вахрушев Антон Емельянов

Мать ребёнка: Вахрушева Ирина Малафеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Ирина Малафеева

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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