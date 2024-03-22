Мельничук Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельничук Михаил
Мать: Мельничук Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
При отце
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
| Восприемники: | Крестный отец: Морокин Гаврила Иванов, крестьянин с. Александрия | Крестная мать: Бондапчук Агафенда Семенова, солдатская дочь | Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно