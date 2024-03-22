Мельничук Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельничук Павел

Место рождения

Александрия, Рівненська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1839 и 1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельничук Михаил

Мать: Мельничук Акулина

Александрия, Рівненська область
Работа или профессия
Неизвестно
При отце
Место жительства
Неизвестно
Александрия, Рівненська область
Крещение
Неизвестно
Александрия, Рівненська область
| Восприемники: | Крестный отец: Морокин Гаврила Иванов, крестьянин с. Александрия | Крестная мать: Бондапчук Агафенда Семенова, солдатская дочь | Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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