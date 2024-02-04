Рахторин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахторин Алексей Петрович

Рахторин Алексей Петрович

Место рождения

Г. Рязань

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рахторин Пётр

Мать: не указана

Г. Рязань
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close