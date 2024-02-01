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Васильевых Ефросинья Ефимова
Васильевых Ефросинья Ефимова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Пол
Женский
Отец
Васильевых Ефим Никифоров
1752 г.р.
Мать
Васильевых Ирина Самойлова
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Васильевых Ефим Никифоров
Мать:
Васильевых Ирина Самойлова
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