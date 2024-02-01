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Васильевых Ефросинья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Васильевых Ефим Никифоров

Мать: Васильевых Ирина Самойлова

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