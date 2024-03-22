Доцоева (Хосонова) Шура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоева (Хосонова) Шура

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Место рождения

Карджин, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карджин, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доцоев Александр (Дебе)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доцоев Александр (Дебе)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доцоев Александр (Дебе)

Смерть
Неизвестно
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