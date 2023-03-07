Мусихин Феодот Исаков
Место рождения
Дата рождения10.05.1816 ст.
Дата смерти17.08.1865 ст.
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1816 ст.
Отец: Мусихин Исак Михеев
Мать: Мусихина Ирина Савина
Рождение ребёнка
28.10.1843 ст.
Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислухина Анна Федотова
Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1865 ст.
Причина смерти: от чахотки