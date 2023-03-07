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Мусихин Феодот Исаков

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Место рождения

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.05.1816 ст.

Дата смерти

17.08.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1816 ст.

Отец: Мусихин Исак Михеев

Мать: Мусихина Ирина Савина

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1843 ст.

Сын: Мусихин Георгий Федотов

Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Григорьева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислухина Анна Федотова

Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Григорьева

Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Евфимия Григорьева

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.08.1865 ст.
Мусихинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от чахотки
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