Дарья Козьмина (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Иов Дмитриев (Ич)
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Варвара Дмитриева (Вна)
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1795
Сын: Родион Дмитриев (Ич)
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
1795
Сын: Егор Дмитриев (Ич)
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Иван Дмитриев (Ич)
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Дмитриев (Ич)
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)
Смерть
До 1816