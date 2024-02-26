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Дарья Козьмина (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никифоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Иов Дмитриев (Ич)

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Варвара Дмитриева (Вна)

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1795

Сын: Родион Дмитриев (Ич)

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
1795

Сын: Егор Дмитриев (Ич)

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Иван Дмитриев (Ич)

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Дмитриев (Ич)

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоров (Ич)

Смерть
До 1816

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