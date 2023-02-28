Селезнев (Селезнева (Гладышева) Гладышева) Мария Акимовна
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Сын: Селезнев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Сын: Селезнев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Сын: Селезнев Архип Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Сын: Селезнев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Сын: Селезнев Ануфрий Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович
Сын: Селезнев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович