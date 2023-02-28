Селезнев (Селезнева (Гладышева) Гладышева) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев (Селезнева (Гладышева) Гладышева) Мария Акимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
23.04.1833

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
17.11.1835

Сын: Селезнев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Бракосочетание
27.05.1838

Муж: Селезнев Василий Петрович

Супруг(-а): Мария Акимовна Селезнева (Гладышева)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
16.01.1843

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Селезнев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
17.02.1855

Сын: Селезнев Архип Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
16.11.1856

Сын: Селезнев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Селезнев Ануфрий Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Селезнев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Селезнев Василий Петрович

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