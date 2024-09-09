Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна
Место рожденияКемь
Дата рождения13.01.1911 ст.
Дата смерти27.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911 ст.
Бракосочетание
29.01.1936
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1936
Дочь: Саенко Ирина Александровна
Отец ребёнка: Саенко Александр Константинович
Рождение ребёнка
21.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенко Александр Константинович
Рождение ребёнка
17.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саенко Александр Константинович
Смерть
27.12.1983