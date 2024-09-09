Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Куренгина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Кемь

Дата рождения

13.01.1911 ст.

Дата смерти

27.12.1983

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911 ст.

Отец: Куренгин Алексей Папич

Мать: Куренгина (Ситкова) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
29.01.1936

Муж: Саенко Александр Константинович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1936

Дочь: Саенко Ирина Александровна

Отец ребёнка: Саенко Александр Константинович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенко Александр Константинович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саенко Александр Константинович

Смерть
27.12.1983
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

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