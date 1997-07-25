Бровко (Бакунова) Зинаида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровко (Бакунова) Зинаида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1931

Дата смерти

25.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1931

Отец: Бакунов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1958

Дочь: Кухто Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
16.03.1960

Сын: Бровко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич

Телепни, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.08.1962

Сын: Бровко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
28.02.1966

Сын: Бровко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич

Телепни, Бешенковичский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровко Николай Яковлевич

Смерть
25.07.1997
Телепни, Бешенковичский район, Витебская область
похоронена
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