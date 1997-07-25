Бровко (Бакунова) Зинаида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1931
Дата смерти25.07.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1931
Отец: Бакунов Максим
Рождение ребёнка
07.07.1958
Дочь: Кухто Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
16.03.1960
Сын: Бровко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
27.08.1962
Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1966
Отец ребёнка: Бровко Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1997
похоронена