Погребная Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребная Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

09.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Попов Степан Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1920

Дочь: Погребная Мария Ивановна

Отец ребёнка: Носалев Сергей Михайлович

Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
09.04.1970
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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