Погребная Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти09.04.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Попов Степан Максимович
Рождение ребёнка
22.04.1920
Дочь: Погребная Мария Ивановна
Отец ребёнка: Носалев Сергей Михайлович
Дивное, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
09.04.1970
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край