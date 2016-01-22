Субботенко Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1925
Дата смерти22.01.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1949
Дочь: Субботенко Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
23.04.1951
Сын: Субботенко Георгий Семенович
Мать ребёнка: Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
10.03.1957
Дочь: Легашова Вера Семеновна
Мать ребёнка: Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна
Смерть
22.01.2016