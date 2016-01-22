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Субботенко Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1925

Дата смерти

22.01.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1949

Дочь: Субботенко Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
23.04.1951

Сын: Субботенко Георгий Семенович

Мать ребёнка: Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
10.03.1957

Дочь: Легашова Вера Семеновна

Мать ребёнка: Ткаченко - Бондаренко Валентина Георгиевна

Смерть
22.01.2016
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