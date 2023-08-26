Андриенко (Крестильникова) Агрипина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крестильников Кузьма
Мать: Крестильникова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриенко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Андриенко Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Андриенко Василий Антонович
Смерть
Неизвестно