Андриенко (Крестильникова) Агрипина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриенко (Крестильникова) Агрипина Кузьминична

Андриенко (Крестильникова) Агрипина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крестильников Кузьма

Мать: Крестильникова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриенко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Андриенко Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Андриенко Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close