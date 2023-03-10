Молодцов Мирон Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодцов Мирон Каримович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1872

Жена: Анисия Филимоновна

Witnesses:По жениху: починка Хвощевского Ларион Васильев Исаков, Макарьевского прихода д. Федюнинской Иван Иванов Ванеев. По невесте: поч. Ачера Николай (Исаков) и Михаил Венедиктовы Исаковы
Смерть
Неизвестно
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