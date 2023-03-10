Молодцов Мирон Каримович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1872
Жена: Анисия Филимоновна
Witnesses:По жениху: починка Хвощевского Ларион Васильев Исаков, Макарьевского прихода д. Федюнинской Иван Иванов Ванеев. По невесте: поч. Ачера Николай (Исаков) и Михаил Венедиктовы Исаковы
Смерть
Неизвестно