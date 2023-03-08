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Тихонов Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
закончил СПБГПМА
Рождение ребёнка
04.04.2010

Сын: Тихонов Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Получение учёной степени
2013
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
защитил кандидатскую диссертацию на тему "Приверженность к терапии пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью"
Рождение ребёнка
25.03.2015

Сын: Тихонов Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Тихонова Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Ирина Анатольевна

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