Тихонов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
2004
закончил СПБГПМА
Рождение ребёнка
04.04.2010
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Анатольевна
Получение учёной степени
2013
защитил кандидатскую диссертацию на тему "Приверженность к терапии пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью"
Рождение ребёнка
25.03.2015
Мать ребёнка: Тихонова Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно