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Настасья Михеева

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Место рождения

Волховицы, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Михей Леонтьев

Мать: Агафья Яковлева

Волховицы, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1829 ст.

Муж: Евдоким Иосифов

Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иосифов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Антон Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иосифов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иосифов

Рождение ребёнка
08.05.1836 ст.

Сын: Иов Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иосифов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Андрей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иосифов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акилина (Акулина) Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Иосифов

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
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