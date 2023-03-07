Настасья Михеева
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Михей Леонтьев
Мать: Агафья Яковлева
Бракосочетание
04.02.1829 ст.
Муж: Евдоким Иосифов
Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Григорий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иосифов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Антон Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иосифов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иосифов
Рождение ребёнка
08.05.1836 ст.
Сын: Иов Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иосифов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Андрей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иосифов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акилина (Акулина) Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Иосифов
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно