Киркин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиркин Александр Петрович

Киркин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.?.1931

Дата смерти

17.?.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.?.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
17.?.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close