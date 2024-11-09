Талалайкина (Сатонина) Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талалайкина Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
02.07.1909
Дочь: Талайкина Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
05.04.1911
Дочь: Талалайкина Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович
Воспреемник Кузнецкого села крестьянская девица Пелагия Филипповна Талалайкина
Рождение ребёнка
24.06.1912
Сын: Талалайкин Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Журавлева (Талалайкина) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Талалайкин Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович
Смерть
Неизвестно