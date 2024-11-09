Талалайкина (Сатонина) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалайкина (Сатонина) Наталия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талалайкина Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
02.07.1909

Дочь: Талайкина Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.04.1911

Дочь: Талалайкина Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Воспреемник Кузнецкого села крестьянская девица Пелагия Филипповна Талалайкина
Рождение ребёнка
24.06.1912

Сын: Талалайкин Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Журавлева (Талалайкина) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Талалайкин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Талалайкин Матвей Филиппович

Смерть
Неизвестно

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