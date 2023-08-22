Буянова (Смирнова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1954
Отец: Смирнов Николай
Мать: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
06.10.1976
Сын: Красильников Роман
Отец ребёнка: Красильников Сергей
Рождение ребёнка
08.01.1986
Сын: Буянов Василий
Отец ребёнка: Буянов Александр
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буянов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Красильников Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красильников Сергей