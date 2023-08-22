Буянова (Смирнова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Смирнова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1954

Отец: Смирнов Николай

Мать: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
06.10.1976

Сын: Красильников Роман

Отец ребёнка: Красильников Сергей

Рождение ребёнка
08.01.1986

Сын: Буянов Василий

Отец ребёнка: Буянов Александр

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Красильников Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Сергей

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