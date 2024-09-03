Иосифова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова Ирина

Место рождения

Барышово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Асикритов Яков

Рождение ребёнка
06.09.1891

Дочь: Яковлева Анна

Отец ребёнка: Асикритов Яков

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.

Дочь: Яковлева Фекла

Отец ребёнка: Асикритов Яков

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Яковлева Дарья

Отец ребёнка: Асикритов Яков

Сосонье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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