Иосифова Ирина
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890
Муж: Асикритов Яков
Рождение ребёнка
06.09.1891
Дочь: Яковлева Анна
Отец ребёнка: Асикритов Яков
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.
Дочь: Яковлева Фекла
Отец ребёнка: Асикритов Яков
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Яковлева Дарья
Отец ребёнка: Асикритов Яков
Смерть
Неизвестно