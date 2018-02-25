Набатчиков Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1969
Дата смерти25.02.2018
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1969
Отец: Набатчиков Алексей Фролович
Мать: Людмила Илларионовна
Бракосочетание
10.02.1990
Жена: Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
02.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Смерть
25.02.2018