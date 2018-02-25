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Набатчиков Виктор Алексеевич

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

07.07.1969

Дата смерти

25.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1969

Отец: Набатчиков Алексей Фролович

Мать: Людмила Илларионовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
10.02.1990

Жена: Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
02.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.02.2018
Самара, Самара, Самарская область
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