Белякова (Салдатова) Евфимия (Афимья) Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Салдатова) Евфимия (Афимья) Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Солдатов Николай Степанов

Мать: Солдатова Акулина

Бракосочетание
23.10.1831

Муж: Беляков Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители со стороны жениха: Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Гаврила Стефанов Медведев, Иван Гаврилов Беляков, Иван Иванов Беляков; со стороны невесты Радион Яковлев Добряков, Василий Борисов Я... Показать все
Смерть
Неизвестно
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