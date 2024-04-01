Сухопаров Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопаров Тимофей Иванович

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Анна

Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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