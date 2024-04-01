Сухопаров Тимофей Иванович
Место рождениядеревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухопарова Анна
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно