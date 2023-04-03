Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Сила Федоров

Мать: Ирина

Благословение
Неизвестно
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