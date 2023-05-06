Григорьев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1975

Сын: Григорьев Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Григорьева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Григорьева Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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