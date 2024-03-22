Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения02.05.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1866
Отец: Илья Аммосович
Крещение
05.05.1866
Восприемники: • Тупицинской волости крестьянин Константин Иванович и Варвара Феодосьева(?) (деревня Зачеренье).
Рождение ребёнка
04.08.1891
Дочь: Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Бракосочетание
27.04.1897
Муж: Фёдор Семёнович
Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Иосиф Максимович (деревня Зачеренье) и Иона Иоаннович (деревня Рылово). • Невесты: Тупицинской волости крестьяне Константин Иоаннович и Исидор Миха... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
21.04.1902
Дочь: Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
19.05.1905
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
28.09.1906
Дочь: Анна (Лнна) Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Семёнович
Смерть
Неизвестно