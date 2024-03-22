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Ирина Ильинична

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.05.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1866

Отец: Илья Аммосович

Мать: Евдокия Васильевна (или Ионнавна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Крещение
05.05.1866
Восприемники: • Тупицинской волости крестьянин Константин Иванович и Варвара Феодосьева(?) (деревня Зачеренье).
Рождение ребёнка
04.08.1891

Дочь: Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
27.04.1897

Муж: Фёдор Семёнович

Поручители • Жениха: Тупицинской волости крестьяне Иосиф Максимович (деревня Зачеренье) и Иона Иоаннович (деревня Рылово). • Невесты: Тупицинской волости крестьяне Константин Иоаннович и Исидор Миха... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1902

Дочь: Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1905

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1906

Дочь: Анна (Лнна) Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Семёнович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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