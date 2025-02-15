Филиппов Захар Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1861 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Захаров Афанасий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1861 ст.