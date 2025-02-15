Филиппов Захар Филиппович 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Захар Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1861 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Захаров Павел Захарович

Мать ребёнка: не указана

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Захаров Федор Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Захаров Афанасий

Мать ребёнка: не указана

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
1861 ст.
Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

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