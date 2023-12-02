Эстляндская Розалита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Эстляндский Олберих
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фон Матфридинг Гретта Франциска Шарлотта
Отец ребёнка: Фон Матфридинг Вольфрам Август
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Матфридинг Нэле Кассандра
Отец ребёнка: Фон Матфридинг Вольфрам Август
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Матфридинг Эммануэль Лотар
Отец ребёнка: Фон Матфридинг Вольфрам Август
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно