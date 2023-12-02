Эстляндская Розалита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эстляндская Розалита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Эстляндский Олберих

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фон Матфридинг Гретта Франциска Шарлотта

Отец ребёнка: Фон Матфридинг Вольфрам Август

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Матфридинг Нэле Кассандра

Отец ребёнка: Фон Матфридинг Вольфрам Август

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Матфридинг Эммануэль Лотар

Отец ребёнка: Фон Матфридинг Вольфрам Август

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Матфридинг Вольфрам Август

Смерть
Неизвестно
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