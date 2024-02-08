Титков Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1910
Дата смерти11.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1937
Дочь: Маслов Марта Владимировна
Мать ребёнка: Фаина Гавриловна
Рождение ребёнка
27.03.1938
Дочь: Мая Владимировна
Мать ребёнка: Фаина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаина Гавриловна
Смерть
11.04.1977
Вольно-Надеждинское, Надеждинский муниципальный район, Приморский край