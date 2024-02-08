Титков Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титков Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1910

Дата смерти

11.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1937

Дочь: Маслов Марта Владимировна

Мать ребёнка: Фаина Гавриловна

Рождение ребёнка
27.03.1938

Дочь: Мая Владимировна

Мать ребёнка: Фаина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаина Гавриловна

Смерть
11.04.1977
Вольно-Надеждинское, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
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