Ткаченко Богаткина Галина Александровна
Место рожденияРоссия, Кемеровская область, г. Сталинск (Новокузнецк)
Дата рождения15.03.1935
Дата смерти19.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1935
Россия, Кемеровская область, г. Сталинск (Новокузнецк)
Бракосочетание
09.11.1960
РСФСР, Кемеровская область. г. Кемерово
Рождение ребёнка
11.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Александрович
Россия. г. Кемерово
Рождение ребёнка
29.04.1966
Сын: Ткаченко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Александрович
РСФСР, Кемеровская область, г. Кемерово
Смерть
19.03.2021
Россия, Кемеровская область, Кемерово