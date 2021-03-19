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Ткаченко Богаткина Галина Александровна

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Место рождения

Россия, Кемеровская область, г. Сталинск (Новокузнецк)

Дата рождения

15.03.1935

Дата смерти

19.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1935

Отец: Богаткин Александр Васильевич

Мать: Богаткина Александра Ивановна

Россия, Кемеровская область, г. Сталинск (Новокузнецк)
Бракосочетание
09.11.1960

Муж: Ткаченко Александр Александрович

РСФСР, Кемеровская область. г. Кемерово
Рождение ребёнка
11.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Александрович

Россия. г. Кемерово
Рождение ребёнка
29.04.1966

Сын: Ткаченко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Александрович

РСФСР, Кемеровская область, г. Кемерово
Смерть
19.03.2021
Россия, Кемеровская область, Кемерово
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