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Волков Устин Максимович

Место рождения

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

18.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Волков Максим

Мать: не указана

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Волков Григорий Устинович

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Евдокия Васильевна

Смерть
18.12.1913 ст.
Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
67 лет, причина - замерзший Отпет по разрешению пристава 1го стана Каширского уезда от 23.12 (№3254)
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