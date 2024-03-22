Волков Устин Максимович
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смерти18.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: Волков Максим
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Волков Григорий Устинович
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1913 ст.
67 лет, причина - замерзший Отпет по разрешению пристава 1го стана Каширского уезда от 23.12 (№3254)