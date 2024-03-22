Солдатова (Широкова) Мария Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова (Широкова) Мария Родионовна

Солдатова (Широкова) Мария Родионовна

avatar

Место рождения

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.07.1888

Дата смерти

С 1964 по 1968

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1888

Отец: Кузнецов - Лаврентьев Родион Евдокимов

Мать: Евдокия Васильева

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1922

Сын: Солдатов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Солдатова Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Солдатова Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Солдатов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
С 1964 по 1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close