Солдатова (Широкова) Мария Родионовна
Место рождения
Дата рождения14.07.1888
Дата смертиС 1964 по 1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1888
Рождение ребёнка
03.01.1922
Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Солдатова Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Солдатова Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Солдатов Кузьма Иванович
Смерть
С 1964 по 1968