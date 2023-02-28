Балагурова (Блинникова) Устиния Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балагурова (Блинникова) Устиния Игнатьевна

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Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Блинников Игнатий

Мать: не указана

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Сообщение о свадьбе (оглашение)
02.01.1739

Муж: Балагуров Андрей Петрович

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Балагуров Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Балагуров Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Хренова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Балагуров Егор Андреевич

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Балагурова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагуров Евсей Андреевич

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балагуров Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балагуров Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович

Смерть
После 1782
Верхний Тергень, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
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