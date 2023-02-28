Балагурова (Блинникова) Устиния Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Блинников Игнатий
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
02.01.1739
Рождение ребёнка
1748
Сын: Балагуров Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Балагуров Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Хренова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Балагурова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагуров Евсей Андреевич
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балагуров Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Балагуров Андрей Петрович
Смерть
После 1782
Верхний Тергень, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край