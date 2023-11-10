Капанина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капанина Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1990

Отец: Капанин Василий Викторович

Мать: Капанина Светлана Сергеевна

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