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Гришина Раиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 01.07.1913 по 1925

Дата смерти

С 1980 по Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.07.1913 по 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1951

Сын: Мальцев Евгений Степанович

Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкова Алла Степановна

Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчилина Людмила Степановна

Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Евшений Степанович

Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцеа Юрий Степанович

Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчилина Людмила Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкова Алла Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Юрий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
С 1980 по Неизвестно
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