Гришина Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 01.07.1913 по 1925
Дата смертиС 1980 по Неизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1951
Сын: Мальцев Евгений Степанович
Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкова Алла Степановна
Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчилина Людмила Степановна
Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Евшений Степанович
Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальцев Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчилина Людмила Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкова Алла Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
С 1980 по Неизвестно