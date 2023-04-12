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Волкова Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1948

Дата смерти

12.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1948

Отец: Волков Александр

Мать: Волкова Евдокия

Рождение ребёнка
1964

Сын: Волков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Нижник Владимир

Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Нижник Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Нижник Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нижник Владимир

Смерть
12.04.2023
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