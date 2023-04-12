Волкова Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1948
Дата смерти12.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1948
Отец: Волков Александр
Мать: Волкова Евдокия
Рождение ребёнка
1964
Сын: Волков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Нижник Владимир
Рождение ребёнка
29.08.1965
Дочь: Нижник Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Нижник Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нижник Владимир
Смерть
12.04.2023