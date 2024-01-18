Зиновьев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев Иван Михайлович

Зиновьев Иван Михайлович

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

23.10.1914

Дата смерти

15.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914

Отец: Зиновьев Михаил Леонтьевич

Мать: Зиновьева Татьяна Яковлевна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
15.06.1915
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close