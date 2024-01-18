Зиновьев Иван Михайлович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения23.10.1914
Дата смерти15.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
15.06.1915
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево