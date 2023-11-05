Ваймер Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваймер Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1925

Сын: Ваймер Виктор Александрович

Отец ребёнка: Ваймер Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваймер Александр Александрович

Отец ребёнка: Ваймер Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваймер Роберт Александрович

Отец ребёнка: Ваймер Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваймер Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Ваймер Александр

Смерть
Неизвестно
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