Ваймер Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1925
Сын: Ваймер Виктор Александрович
Отец ребёнка: Ваймер Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваймер Александр Александрович
Отец ребёнка: Ваймер Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваймер Роберт Александрович
Отец ребёнка: Ваймер Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваймер Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Ваймер Александр
Смерть
Неизвестно