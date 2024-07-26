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Илемков Станислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1982

Отец: Илемков Владимир Викторович

Мать: Илемкова Людмила Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
01.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
31.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Викторовна

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