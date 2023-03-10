Алешкина (Борисова) Параскева Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешкина (Борисова) Параскева Елизаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Борисов Елизар Нестеров

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1918

Муж: Алешкин Алексей Иванович

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
крестьянина д. Стайки Ивана Гаврилова Алешкина сын Алексей 23 года крестьянина д. Стайки Елизара Нестерова Борисова дочь Параскева 18, 5 лет Она же в Памяти народа как жена
Смерть
Неизвестно
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