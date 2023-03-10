Алешкина (Борисова) Параскева Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Борисов Елизар Нестеров
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1918
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
крестьянина д. Стайки Ивана Гаврилова Алешкина сын Алексей 23 года крестьянина д. Стайки Елизара Нестерова Борисова дочь Параскева 18, 5 лет Она же в Памяти народа как жена
Смерть
Неизвестно