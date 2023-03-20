Романов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Романов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Исаевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Романов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Дарья Исаевна

Смерть
Неизвестно
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