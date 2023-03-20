Романов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Романов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Исаевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Романова Дарья Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Дарья Исаевна
Смерть
Неизвестно