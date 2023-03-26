(Халитова) Фатима Мянсуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Халитова) Фатима Мянсуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1974

Отец: Халитов Мянсур Айнетдинович

Мать: Халитова Лязизя Нуралиевна

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