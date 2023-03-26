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(Халитова) Фатима Мянсуровна
(Халитова) Фатима Мянсуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.1974
Пол
Женский
Отец
Халитов Мянсур Айнетдинович
1946 г.р.
Мать
Халитова Лязизя Нуралиевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1974
Отец:
Халитов Мянсур Айнетдинович
Мать:
Халитова Лязизя Нуралиевна
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