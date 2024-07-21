Хряпак Акилина Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХряпак Акилина Иосифова

Хряпак Акилина Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хряпак Иаков Михайлов

Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.

Сын: Хряпак Косьма Иаковлев

Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов

Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-NB56?view=index&action=view
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.

Сын: Хряпак Пётр Иаковлев

Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов

Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-T9LM-9?view=index&action=view
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов

Русская Поляна, Черкаська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1902 ст.

Сын: Хряпак Феодот Иаковлев

Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов

Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-93TT-5?view=index&action=view
Рождение ребёнка
04.11.1904 ст.

Сын: Хряпак Иосиф Иаковлев

Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов

Русская Поляна, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-P9Z5-F?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.