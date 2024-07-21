Хряпак Акилина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-NB56?view=index&action=view
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.
Сын: Хряпак Пётр Иаковлев
Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-T9LM-9?view=index&action=view
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов
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Рождение ребёнка
06.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9P-93TT-5?view=index&action=view
Рождение ребёнка
04.11.1904 ст.
Отец ребёнка: Хряпак Иаков Михайлов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-P9Z5-F?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно