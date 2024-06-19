Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1970

Отец: Баксаров Алексей

Мать: Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писаревская (Сальникова) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Вячеслав

Рождение ребёнка
08.10.2003

Сын: Ефремов Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Ефремов Вячеслав

Рождение ребёнка
23.05.2005

Сын: Ефремов Егор Вячеславович

Отец ребёнка: Ефремов Вячеслав

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