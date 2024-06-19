Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писаревская (Сальникова) Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Вячеслав
Рождение ребёнка
08.10.2003
Сын: Ефремов Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Ефремов Вячеслав
Рождение ребёнка
23.05.2005
Сын: Ефремов Егор Вячеславович
Отец ребёнка: Ефремов Вячеслав