Катаева Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти06.11.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Катаев Георгий Ульянович
Рождение ребёнка
10.02.1860 ст.
Сын: Катаев Фёдор Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Катаев Георгий Ульянович
36. 10 февраля родился, 13 февраля 1860 г. крещённ Феодор. Родители: Деревши Шляпиной кр. Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Той же деревни кр. ... Показать все
Восприемник
29.05.1860 ст.
Стала восприемницей (крёстной матерью) свое племянницы по мужу Федосьи Ильиничны Катаевой. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1860 г. / Раздел "О родившихся", №67. С. 21.
Рождение ребёнка
24.12.1862 ст.
Дочь: Катаева Анисья Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Катаев Георгий Ульянович
5. 24 декабря 1862 г. родилась, 2 января 1863 г. крещена Анисья. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: той... Показать все
Восприемник
26.08.1863 ст.
Стала восприемницей (крёстной матерью) племянницы по мужу Марфы Ильиничны Катаевой.
Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.
Сын: Катаев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Катаев Георгий Ульянович
33. 16 марта родился, 20 марта 1864 г. крещён Василий. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Той же деревни... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1865 ст.
Сын: Катаев Исаакий Георгиевич
Отец ребёнка: Катаев Георгий Ульянович
47. 23 мая родился, 30 мая 1865 г. крещён Исаакий. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин Егор Ульянов Катаев и законная жена его Анна Григорьева; оба православные. Восприемники: Очеркского завода ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1899 ст.
65. 6 ноября умерла, 8 ноября 1899 г. погребена деревни Шапочек крестьянина Георгия Иулианова Катаева жена Анна Григориева, 75 лет от рождения, от старости. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви... Показать все
Похороны
08.11.1899 ст.