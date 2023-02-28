Нечаев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения05.11.1870
Дата смерти06.09.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1921
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1921 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1948
г. Семей, Казахстан
Смерть
06.09.1948
г. Семей, Казахстан