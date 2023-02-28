Нечаев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Александр Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.11.1870

Дата смерти

06.09.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1921
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1921 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1948
г. Семей, Казахстан
Смерть
06.09.1948
г. Семей, Казахстан
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