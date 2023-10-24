Хавронин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХавронин Иван Петрович

Хавронин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С Неизвестно по 26.11.1870

Дата смерти

21.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С Неизвестно по 26.11.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
21.01.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close