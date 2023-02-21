Лапшина (Севергина) Федосья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Севергина) Федосья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севергин Ефим

Мать: Севергина Вера

Рождение ребёнка
25.02.1927

Дочь: Усенко Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Шим Григорий Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шим Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шим Григорий Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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