Лапшина (Севергина) Федосья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севергин Ефим
Мать: Севергина Вера
Рождение ребёнка
25.02.1927
Дочь: Усенко Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Шим Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шим Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно