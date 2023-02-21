Константинова (Киприянова) Ирина Юрьевна
Место рожденияВолгоград
Дата рождения23.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1968
Волгоград
Рождение ребёнка
11.09.1995
Дочь: Маргарита Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Волгоград
Рождение ребёнка
17.12.2002
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности