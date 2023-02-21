Константинова (Киприянова) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Киприянова) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Волгоград

Дата рождения

23.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1968

Отец: Киприянов Юрий Дмитриевич

Мать: Киприянова Галина Ивановна

Волгоград
Рождение ребёнка
11.09.1995

Дочь: Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград
Рождение ребёнка
17.12.2002

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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