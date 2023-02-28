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Курбатов Федор Арсентьевич

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Место рождения

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1919

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбатова Федора Александровна

Нижняя Тига, Чаинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Федора Александровна

Смерть
?.12.1941
пропал без вести
Причина смерти: На войне | пропал без вести
Похороны
Неизвестно
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