Курбатов Федор Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбатова Федора Александровна
Нижняя Тига, Чаинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
пропал без вести
Причина смерти: На войне | пропал без вести
Похороны
Неизвестно